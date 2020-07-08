Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. MasterChef hayranları yeni sezonu bekliyorlar. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye yeni sezonu ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Cemre'nin şampiyon olduğu yarışma MasterChef Türkiye'de bu sezon kimler yarışacak sorusu da merak konusu olmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayımlanarak heyecan ikiye katlandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı içerisinde yarışmanın yakında başlayacağı duyuruldu.

MasterChef Türkiye yarışması jüri üyeleri; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 7 Temmuz 2020! Salı dizi reyting sıralamasında birinci hangisi? AÇIKLANDI
TELEVİZYON7 Temmuz reyting sonuçları!
Survivor kim elendi? Acun Ilıcalı giden ismi söyledi! Dün akşam 7 Temmuz 2020 Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor kim elendi?
Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da sürpriz ayrılık! 7 Temmuz Survivor ödül oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor'da kim elendi? İşte sürpriz sonuç
Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? İşte 2020 Doya Doya Moda birincisi olan yarışmacı
TELEVİZYONDoya Doya Moda şampiyonu kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Temmuz Survivor'da eleme adayları kimler oldu?
TELEVİZYONSurvivor'da eleme adayları kimler?
Kendin Ol filmi konusu nedir? Kendin Ol filmi oyuncuları kimlerdir?
TELEVİZYONKendin Ol filmi konusu nedir?
Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir? Madagaskar filmi konusu nedir?
TELEVİZYONMadagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir?
Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları kimlerdir? Kurtuluş Günü Felaketi filmi konusu
TELEVİZYONKurtuluş Günü Felaketi oyuncuları kimler?
Devlet Kuşu filmi oyuncuları kimlerdir? Devlet Kuşu filmi konusu nedir?
TELEVİZYONDevlet Kuşu filmi oyuncuları kimler?
Yayın akışı 7 Temmuz Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONYayın akışı 7 Temmuz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X