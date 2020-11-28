MasterChef Türkiye, dış çekimlerine devam ediyor. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, benzersiz coğrafyasıyla, tarihiyle, kültürüyle ve gastronomisiyle turizmin kalbinin attığı yer Kapadokya Ürgüp'te çekiliyor. MasterChef yarışmacıları masal kent Ürgüp'te yemeklerini misafirler için yapacaklar. Yemekleri en çok oy alan takım ise haftanın 2. dokunulmazlık oyununun galibi olacak. Masal kentte yapılan çekminin ardından izleyiciler Kapadokya'yı araştırmaya başladı. İşte merak edilenleri derlediğimiz haberimiz...

28 KASIM MASTERCHEF TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLDİ?

28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlanan MasterChef, Kapadokya Ürgüp Peri Bacaları'nda çekildi.

KAPADOKYA ÜRGÜP NEREDE?

Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedir.

Ürgüp, Nevşehir İlinin 20 km doğusunda olan ilçesidir ve Kapadokya bölgesinin önemli merkezlerinden birisidir. Göreme'de olduğu gibi tarihsel süreç içerisinde çok sayıda isme sahip olmuştur.

Bizans döneminde Osiana (Assiana),Hagios Prokopios (Prokopi); Selçuklular döneminde Başhisar; Osmanlılar zamanında Burgut kalesi; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren de Ürgüp adıyla anılmıştır.

ÜRGÜP PERİ BACALARI

Peri bacası, ince uzun, kurak havzalardan ve kırgıbayır yüzeylerinden çıkan, vadi yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan bir kaya oluşumudur. Peri bacalarının gövdeleri genellikle yumuşak minerallerden ve tepesi sert, daha zor aşınan kayadan oluşur. Gövdeleri genellikle konik şekle sahiptir. Şekilleri erozyon biçimlerine göre değişir. Farklı mineral katmanları(sedimanter ve volkanik kayaç) gövdelerinde farklı renklere sebep olabilir. Çapları 1 ile 15 metre arasında değişir, bu sınırlamanın dışına çıkan oluşumlar peri bacası olarak sınıflandırılamazlar. Peri Bacaları esas olarak çölde kuru ve sıcak bölgelerde bulunur. Yaygın kullanımda kukuletalar(üzerindeki şapka tipi kayaç) veya kuleler arasındaki fark, kukuletaların totem direği şeklindeki bir gövdeye sahip olarak tanımlanırken değişken bir kalınlığa da sahiptir.

Peri Bacaları bir insanın yüksekliğinden(boyundan) 10 katlı bir binayı aşan yüksekliklere kadar değişir.