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MasterChef Uğur Kardaş kimdir? Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'e konuk olan Uğur Kardaş, son dönemde internet kullanıcılarının gündeminden düşmüyor. 2018 yılında katılığı yemek proramı MasterChef'te şampiyon olan Uğur Kardaş'ın hayatı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş hayatı ve biyografisi...

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  • MasterChef Uğur Kardaş kimdir? Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

    18 Ekim Salı  günü MasterChef Türkiye programına konuk olan Uğur Kardaş, hayatı merak konusu oldu. 2018 yılında katıldığı yemek programı MasterChef'te adından sıkça söz ettiren Uğur Kardaş, ortaya çıkardığı tabaklar ve tariflerle jüri üyelerini etkileyerek, programı şampiyon tamamladı. Peki MasterChef Uğur Kardaş kimdir? Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

     
  • MasterChef Uğur Kardaş kimdir? Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

    UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

    MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.

     

    Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. 

     

    Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restoran danışmanlığı yapan Uğur Kardaş, menü danışmanlığı strateji planlama maliyet hesaplama gibi bir çok alanda çalışıyor.

     
  • MasterChef Uğur Kardaş kimdir? Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

    UĞUR KARDAŞ'IN NE İŞ YAPIYOR?

    Uğur Kardaş gıda ve restorancılık üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restorant danışmanlığı yapmıştır. Şu anda Menü danışmanlığı, Strateji planlama, Maliyet hesaplama gibi bir çok alanda görev yapıyor. Uğur Kardaş 2018 de Masterchef Türkiye Şampiyonu olduktan sonra restorant danışmanlığı, restorant işletmeciliği ve aşçılık yaparak kariyerine devam ediyor. Uğur Kardaş'ın şu anda aktif halde bir restoran işletmesi bulunmamaktadır. 

     

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