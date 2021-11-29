MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 29 KASIM 2021

MasterChef Türkiye 2021’in yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam etti. Final yaklaştıkça heyecan seviyesinin her geçen gün arttığı MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar elenmemek için büyük çaba sarf etti. Eleme gecesinde, bu haftanın eleme adayları olan Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Hasan ve Araz şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar şefler tarafından verilen ürünle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu turda 6 isim arasından en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan 3 kişi Hasan, Görkem ve Mert oldu ve bu 3 isim elenmekten kurtuldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Araz, Safanur ve Pelin ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Danilo Şef’in özel tarifi olan Tris Di Primi’yi en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar mücadelede zorlu dakikalar yaşadı. Sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere tattırdı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Pelin oldu.