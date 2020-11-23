MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam elenen isim belli oldu. Haftanın son gününde Mavi takım ve Kırmızı takım, Azerbaycan mutfağından yemekler yaparak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. 22 Kasım Pazar MasterChef 105. bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımdan çıkacak son eleme adayı ile haftanın eleme adayları belli oldu. Bu üç yarışmacı ile yapılacak eleme oyunu ile de MasterChef 2020’ye veda eden isim açıklandı. Peki, MasterChef’te kim elendi? Uğur mu Ayyüce mi? 22 Kasım MasterChef Türkiye’de elenen isim...

MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağı oldu. Kardeş ülke Azerbaycan'ın en sevilen beş yemeğini takımların yapması için verilen süre bir saat idi. İki takım da çok kritik dokunulmazlığı kazanmak için yemekleri en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı ve şeflerin beğenisine sundu. Sonrasında şefler, tadım yaptılar.

Azeri Mutfağı menü

- Dovga çorba: Mavi takım

- Şah pilavı: Kırmızı takım

- Gürze: Mavi takım

- Sazan Levengi: Kırmızı takım

- Şekerbura: Kırmızı takım

Şefler, tadım yaptıktan hangi yemekte hangi takımın yaptığı yemek daha başarılı açıkladı. Buna göre Kırmızı takım, beş yemekten üçünde daha başarılı olduğu için dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece, bu haftada ilk galibiyetini almış oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu hafta ilk yenilgisini alan ve bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Yarışmacılara, ana ürün olarak yer elması verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları için 40 dakika süre verildi. Bir dakika düşünme süresi ve 3 dakikalık market alışverişi sonrasında yarışmacılar, en iyi yaratıcı yemeği yapmak için çalışmaya başladılar. Süre sonunda beş isimden şeflerin en çok beğendiği kişiler Barbaros, Emir ve Özgül oldu. Finale kalan bu üç isim arasından ise son sekize kalmayı başaran ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu.

MASTERCHEF 2020’DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 105. bölümde son olarak ekrana eleme oyunu geldi. Haftanın eleme adayları olan Ayyüce, Sefa ve Uğur'dan yapmaları istenen yemek Somer Şefin imza tabağı olan Uskumru Dolması oldu. Yarışmacılar, özellikle Somer şefin gösterdiği gibi balığın iç kısmını çıkarmada zorluk yaşadılar. Fakat süre sonunda şeflerin karşısına tamamlanmış üç tabak çıkarıldı. Şefler, tadım sonrasında eleme oyununda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacının Sefa olduğunu açıkladı. Son ikiye kalan isimler ise Ayyüce ve Uğur oldu. Bu isimler arasından ise MasterChef'e veda eden, bu akşam MasterChef'ten elenen isim Ayyüce oldu.