Masum görünüyor ama kalori bombası! Sofranızdaki gizli tehlikeler

Sofralarımızda sıkça yer alan bazı yiyecekler küçük porsiyonlarda bile yüksek kalori içerebilir. Bu nedenle özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin bu besinleri ölçülü tüketmesi öneriliyor.

SAĞLIKLI KİLO ALMAK İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyen kişiler için sadece yüksek kalorili besinler tüketmek yeterli değildir. Aynı zamanda besin değeri yüksek, vücuda fayda sağlayan ve dengeli bir beslenme planı oluşturmak gerekir. Protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar açısından zengin gıdalar; hem sağlıklı kilo artışını destekler hem de kas gelişimine katkı sağlar.

Kilo almak isteyen kişilerin beslenme programında kırmızı et, tavuk ve balık gibi protein kaynakları; kuruyemişler ve kuru meyveler; süt ürünleri; tam tahıllı gıdalar ve sağlıklı yağlar önemli bir yer tutar. Bu besinlerin kilo alımına katkı sağlama nedenleri ise şu şekilde açıklanabilir.

PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN KIRMIZI ET, TAVUK VE BALIK

Protein, kas gelişimi ve vücut dokularının onarımı için oldukça önemli bir besin öğesidir. Kırmızı et yüksek protein içeriği ve kalori değeri sayesinde kilo almak isteyen kişiler için güçlü bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda kas kütlesinin artmasına yardımcı olur.

Tavuk ve balık da kaliteli protein içermesi nedeniyle kilo almak isteyenlerin beslenme programında yer alması gereken gıdalar arasında bulunur. Özellikle yağlı balık türleri hem protein hem de sağlıklı yağ içerikleri sayesinde enerji alımını artırabilir.

KURUYEMİŞLER VE KURU MEYVELER

Fındık, fıstık, badem, kaju ve kabak çekirdeği gibi kuruyemişler sağlıklı yağlar açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda yüksek kalorili olmaları sayesinde kilo almak isteyen kişiler için ideal bir atıştırmalık olarak kabul edilir.

Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı gibi kurutulmuş meyveler de doğal şeker ve lif içerikleri sayesinde enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Gün içinde ara öğünlerde tüketildiğinde kalori alımını artırarak kilo alımını destekleyebilir.

SÜT, PEYNİR VE YUMURTA

Süt ürünleri hem protein hem de kalsiyum bakımından zengin besinlerdir. Peynir, süt ve yumurta özellikle kas gelişimini destekleyen besinler arasında yer alır.

Tam yağlı süt ve peynir ürünleri enerji değeri yüksek olduğu için kilo almak isteyen kişiler için oldukça iyi bir alternatif olabilir. Yumurta ise kaliteli protein içeriği sayesinde kas gelişimini destekler ve uzun süre tok tutar.

KURUTULMUŞ MEYVELER

Kurutulmuş meyveler lif açısından zengin olup aynı zamanda yoğun enerji içerir. Bu özellikleri sayesinde sağlıklı kilo alımına destek olan besinler arasında yer alır. Özellikle ara öğünlerde tüketildiğinde günlük kalori alımını artırabilir.

HURMA

Doğal şeker içeriği yüksek olan hurma, özellikle enerji ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanmasına yardımcı olur. Ramazan ayında sık tüketilen bu besin, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı kilo alımına katkı sağlayabilir.

EV YAPIMI PROTEİNLİ SMOOTHİE’LER

Evde hazırlanan protein ağırlıklı smoothie’ler, sağlıklı kilo almak isteyen kişiler için oldukça pratik bir seçenektir. İçerisine eklenen tam yağlı süt, yulaf, muz, bal veya fıstık ezmesi gibi besinler kalori ve besin değerini artırır.

Bu tür içecekler özellikle iştahsızlık yaşayan kişiler için avantaj sağlar. Sıvı formdaki besinler mideyi fazla yormadan yüksek kalori alınmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda vitamin ve mineral alımını da destekler.

TAM TAHILLI EKMEK

Tam tahıllı ekmek kompleks karbonhidratlar açısından zengin bir besindir. Kilo almak isteyen kişiler için sağlıklı bir enerji kaynağı olarak kabul edilir.

Et, yumurta veya peynir gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde dengeli bir öğün oluşturulmasına yardımcı olur.

PATATES VE KOMPLEKS KARBONHİDRATLAR

Patates, kinoa ve yulaf gibi kompleks karbonhidratlar vücudun enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Bu besinler kalori alımını artırırken aynı zamanda uzun süreli enerji sağlayabilir.

ZEYTİNYAĞI VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Zeytinyağı, tekli doymamış yağlar açısından zengin bir besindir. Yemeklere eklenen zeytinyağı hem lezzet hem de kalori değerini artırabilir.

Kanola yağı ise omega-3 yağ asitleri bakımından güçlü bir kaynaktır. Bu tür sağlıklı yağlar dengeli tüketildiğinde sağlıklı kilo artışına destek olabilir.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, diğer çikolata türlerine göre daha yüksek kakao oranına sahiptir. Ölçülü tüketildiğinde hem enerji sağlar hem de kilo almak isteyen kişiler için alternatif bir atıştırmalık olabilir.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

Gün içinde tüketilebilecek sağlıklı ve yüksek kalorili atıştırmalıklar şunlardır:

Fındık

Fıstık

Badem

Kaju

Kabak çekirdeği

Kuru üzüm

Kuru incir

Kuru kayısı

Bu besinler küçük porsiyonlarda bile yüksek enerji içerdiği için kilo alma sürecini destekleyebilir.

KİLO ALMAK İSTEYENLER NASIL BESLENMELİ?

Sağlıklı kilo almak isteyen kişilerin beslenme düzenine dikkat etmesi gerekir. Bu süreçte şu öneriler faydalı olabilir:

Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketmek

Gün içinde ara öğünlere yer vermek

Kuruyemiş ve kuru meyve gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmek

Düzenli egzersiz yapmak

Kalori ve beslenme planını düzenli olarak takip etmek

Sağlıksız yağ ve soslardan uzak durmak

SAĞLIKSIZ KİLO ALIMINA NEDEN OLAN BESİNLER

Kilo almak isteyen bazı kişiler hızlı sonuç almak için fast food, paketli gıdalar ve şekerli içeceklere yönelir. Ancak bu tür besinlerle kilo almak sağlıklı değildir ve uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

FAST FOOD VE İŞLENMİŞ GIDALAR

Hamburger, patates kızartması, cips ve paketli atıştırmalıklar yüksek kalori içermesine rağmen genellikle besin değeri düşüktür. Bu gıdalar fazla tüketildiğinde yağ oranının artmasına ve dengesiz kilo alımına neden olabilir.

ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler ve şeker oranı yüksek hazır içecekler yüksek kalori içerir ancak besin değeri oldukça düşüktür. Bu içeceklerin sık tüketimi obezite, insülin direnci ve metabolik sorunlara yol açabilir.

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ

Şekerli tatlılar ve paketli tatlı ürünler hızlı kilo alımına neden olabilir. Ancak bu tür kilo artışı genellikle sağlıksız yağ birikimi şeklinde gerçekleşir.

DENGESİZ BESLENME

Tek tip ve düzensiz beslenme de sağlıksız kilo artışına yol açabilir. Yeterli protein, vitamin ve mineral alınmadığında vücut sağlıklı bir şekilde kilo kazanamaz.

Bu nedenle kilo almak isteyen kişilerin yüksek kalorili ancak besin değeri düşük gıdalar yerine; protein, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidrat içeren dengeli bir beslenme programı uygulaması önerilir.

