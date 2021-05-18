Masumiyet 12. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; Ela, annesinin elini tutup, İlker’e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale’nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar. Masumiyet 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 12. son bölüm

MASUMİYET 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumiyet dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMİYET 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ela, Hale’nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker’den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun’un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker’in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.