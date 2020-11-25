TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 11. bölüm dün akşam saat 20.00'de seyirciyle buluştu. Gülben'in Esat'ın evine gitmesine tepki gösteren Safiye, Naci'yi görünce darmadağın olur. Masumlar Apartmanı 11. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci'nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm 1 Aralık Salı akşamı yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.