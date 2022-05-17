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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 70. son bölüm tek parça izle!

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi son bölümü yayınlandı. İlk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde ekranlara gelen Masumlar Apartmanı yayınlandığı günden bugüne kendi kitlesini oluşturdu. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı son bölümü izleyiciyle buluştu. İşte TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 70. son bölüm tek parça izleme linki...

  • 01
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 70. son bölüm tek parça izle!

    Masumlar Apartmanı'nın senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği psikoloji ve dram türünde bir yapımdır. Masumlar Apartmanı son bölümünü kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için izleme linkini sizler için derledik. İşte 17 Mayıs Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 70. son bölüm tek parça izleme linki...
  • 02
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 70. son bölüm tek parça izle!

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

    Masumlar Apartmanı 70. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

    https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani
  • 03
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 70. son bölüm tek parça izle!

    MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM ÖZETİ

    Hikmet’in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar. Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler. Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. 
  • 04
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 70. son bölüm tek parça izle!

    Ceylan’ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir Bu sırada Ege’nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman’ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci’nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.
  • 05
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 70. son bölüm tek parça izle!

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