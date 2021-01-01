Tottenham'dan ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'e imza atmak için gün içerisinde Paris'te olacak. RMC Sport'un haberine göre PSG'den gelen cazip teklifi kabul eden Mauricio Pochettino, yardımcılarıyla birlikte cuma günü içerisinde Paris'e gidecek. Kulüp binasını ziyaret edecek olan Pochettino, ardından kendisini PSG'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Mauricio Pochettino, hemen takımla antrenmanlara başlayacak ve çarşamba günü Saint-Etienne ile oynanacak maçta takımının başında olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ve Fransa Ligi'nde de lider Lyon'un 1 puan gerisinde 3. sırada olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, futbolcularla yaşadığı krizler sonrası görevinden alınmıştı.