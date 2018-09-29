İngiltere Premier League ekibi Chelsea'de forma giyen Gary Cahill, daha önce yaptığı açıklamalarda yeterli forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve bu şekilde devam etmesi halinde ocak ayında takımdan ayrılmayı düşüneceğini söylemişti.

Cahill'in ocak ayında takımdan ayrılması hakkında yorum yapan takımın menajeri Maurizio Sarri, "Onunla konuştum fakat arada ekim, kasım ve aralık ayları da var. Yani beklemesi gerekiyor." dedi.

Sarri ayrıca "Cahill'den memnunum. Benim için çok yararlı bir oyuncu. Ocak ayına daha çok var." ifadelerini de ekledi.

Bolton'dan transfer olduğu 2012 yılından beri Chelsea forması giyen İngiliz stoper, bu sezon Premier League'de sadece 21 dakika forma giyerken, ilk kez hafta içinde Lig Kupası'nda Liverpool'a karşı sahaya kaptan olarak çıkıp 90 dakika forma giydi.

GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Chelsea'nin direktörü Marina Granovskaia ile Galatasaray'ın görüştüğü, İngiltere basınında dile getirilmişti. En ciddi iddiayı ise Mirror ortaya atmıştı. Mirror'ın haberine göre transfer görüşmelerini bizzat Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yürütüyor. Mirror muhabiri "Galatasaray başkanı bizzat görüşmeleri üstlenmiş durumda. Gary'yi İstanbul'a götürmeye kararlı" demişti.

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