UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiltere ekibi Chelsea ve Arsenal, Bakü'de karşı karşıya gelecek. İki takım da son hazırlıklarını yaparken Chelsea'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Basına açık bir antrenman gerçekleştiren Chelsea'de David Luiz ile Gonzalo Higuain'in birbiriyle tartışması üzerine Maurizio Sarri iki futbolcusunu da uyardı.

Yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıyan görüntülere göre futbolcular tartışmaya devam edince Sarri, öfkeyle şapkasını havaya fırlattı ve tekmeledi. Sonrasında İtalyan menajer, antrenmanı terk etti.