Premier Lig’de Chelsea ile Manchester United arasında oynanan ve 2-2 biten maçın son dakikasında Chelsea beraberliği yakalamış ve o gol sonrasında Chelsea yardımcı antrenörü, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya tepki göstermişti. Bunun üzerine Mourinho ile Chelsea heyeti arasında bir tartışma yaşanmıştı. Bu tartışmalar üzerine mavi-beyazlı ekibin taraftarları Jose Mourinho’ya tepki göstermiş ve Mourinho da bunlara karşılık taraftara Chelsea’ye kazandırdığı 3 kupayı işaret etmişti. Bütün bu yaşanan olayların ardından Chelsea’nin teknik patronu Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu. Mourinho’ya saygı duyulması gerektiğini ifade eden Sarri, “Ona daha fazla saygı gösterin. bu kulüp için kupa kazanmış herkese saygı göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

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