        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'den Gheorghe Hagi'ye mektup! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'den Gheorghe Hagi'ye mektup!

        Kasımpaşa maçınca ağları sarsarak Galatasaray'ın Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'ye mektup yazdı.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:18 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:24
        Icardi'den Hagi'ye mektup!
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, ligde toplamda 60 gole ulaşarak Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı ve G.Saray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

        Arjantinli yıldız bu başarının ardından sosyal medya hesabından Hagi için bir mektup yazdı. İşte 32 yaşındaki santrforun sözleri:

        Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,

        Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum.

        Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRASTAN.

        Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray’ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz.

        Bizden önce Metin Oktay vardı.

        Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim.

        Bu formayı onur, tutku ve kader hâline getiren kişi.

        Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız.

        Ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz; burada bir tarih savunulur.

        Bugün bana Türkiye’nin idolü olduğum söyleniyor.

        Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor.

        Bu formayla futbola yeniden âşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor.

        Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin:

        o sevgi benimle başlamadı.

        Metin Oktay’la başladı.

        Sizinle büyüdü.

        Bana düşen ise onu sürdürme onuruydu.

        Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım.

        Ve en büyük sorumluluğum, onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti.

        Bugün bir nesil “Ben Galatasaraylıyım” demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır.

        İdol olmak, önemli goller atmak değildir.

        İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır.

        Ve bu konuda, maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız.

        Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil; şükranla karşılanacak bir şeydir.

        Olduğunuz her şey için teşekkür ederim.

        Hâlâ olduğunuz her şey için teşekkür ederim.

        Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim.

        Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle.

