Mauro Icardi: Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile birlikte Japonya tatiline çıktı
Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:10 Güncelleme:
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Mart ayında Wanda Nara ile olan çalkantılı evliliğini resmen sonlandıran Mauro Icardi, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu China Suárez ile aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, Süper Lig'e verilen arada sevgilisiyle birlikte Japonya'ya tatile gitti.
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Aşıkların romantik tatiline Suarez'in annesi Marcela Riveiro da eşlik etti.