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        Haberler Magazin Mauro Icardi: Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz - Magazin haberleri

        Mauro Icardi: Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile birlikte Japonya tatiline çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Mart ayında Wanda Nara ile olan çalkantılı evliliğini resmen sonlandıran Mauro Icardi, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu China Suárez ile aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

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        Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, Süper Lig'e verilen arada sevgilisiyle birlikte Japonya'ya tatile gitti. 

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        Aşıkların romantik tatiline Suarez'in annesi Marcela Riveiro da eşlik etti.

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        Sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapan çift, seyahatlerinden kareleri de takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Romantik pozlarını paylaşan ikili, gönderilerine "Japonya'dan bizden bir parça... Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz" notunu düştü.

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        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Wanda Nara
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