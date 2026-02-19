Mauro Icardi'nin kardeşinden dikkat çeken paylaşım

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın çalkantılı evliliği karşılıklı ihanet iddialarının ardından 2025'te boşanmayla sona erdi.

Boşanmanın ardından da tansiyon düşmedi. Özellikle kızları Francesca ve Isabella’nın velayeti konusunda zaman zaman karşı karşıya gelen ikili, sosyal medya üzerinden bulundukları paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme gelmeye devam etti.

Son olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi’nin kardeşi Guido Icardi, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla gündeme geldi. Guido Icardi; Wanda Nara, Nara’nın sevgilisi Martin Migueles, eski eşi Maxi López ve yeğenleriyle bir araya geldiği anları yayımladı.

Guido Icardi; o anları ise "Ailemle tanışıyorum" notuyla yayımladı.

Öte yandan bir başka dikkat çeken detay da iki kardeş arasındaki sosyal medya mesafesi oldu. Guido Icardi’nin, Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suárez ile karşılıklı takipleşmesi ancak Mauro Icardi ile birbirlerini takip etmemesi gözlerden kaçmadı.