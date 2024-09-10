Mavi bayraklı sahillerin altyapısı temizlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, bir yandan kentin merkez ilçelerindeki tüm dere yataklarını çamur ile rüsubatlardan temizleyerek su akışını sağlıklı hale getirirken, diğer yandan da ıslah çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışlarda derelerin taşıdıkları yağmur sularının denize rahatlıkla ulaşabilmesi için de çalışmalarını sürdüren SASKİ, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kutu menfezlerin temizlenmesi için çalışan ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak küçük iş makinelerini kanala indirdi. Kutu menfezleri dolduran tonlarca deniz kumu kamyonlara yüklenerek depolama alanına nakledildi.