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        Samsun'da Mavi bayraklı sahillerin altyapısı temizlendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, mavi bayraklı sahillerde gerçekleştirilen altyapı temizlik çalışmalarını tamamladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:00
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        Mavi bayraklı sahillerin altyapısı temizlendi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, bir yandan kentin merkez ilçelerindeki tüm dere yataklarını çamur ile rüsubatlardan temizleyerek su akışını sağlıklı hale getirirken, diğer yandan da ıslah çalışmalarına devam ediyor.

        Şiddetli yağışlarda derelerin taşıdıkları yağmur sularının denize rahatlıkla ulaşabilmesi için de çalışmalarını sürdüren SASKİ, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kutu menfezlerin temizlenmesi için çalışan ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak küçük iş makinelerini kanala indirdi. Kutu menfezleri dolduran tonlarca deniz kumu kamyonlara yüklenerek depolama alanına nakledildi.

        Samsun Golf Kulübü ile İncesu arasındaki sahil şeridi arasında gerçekleştirilen çalışmada toplam 6 bin 390 metre uzunluğunda 22 adet yağmur suyu menfezi temizledi.

        Ayrıca çalışma kapsamında SASKİ ekipleri 11 adet atık su terfi merkezinde de evsel katı atıkları tutan tıkalı ızgaraları açarak, pompaların bakımını yaptı.

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        #yerel haberler
        #Samsun
        #Mavi Bayrak
        #sahil
        #Atakum
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