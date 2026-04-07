        Haberler Gündem Güvenlik Mavi Vatan 2026 Tatbikatı sürüyor

        Mavi Vatan 2026 Tatbikatı sürüyor

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 01:42 Güncelleme:
        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla devam ettiği belirtildi.

        Tatbikat kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin de icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "4 Nisan'da, Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkışı, Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası, Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, Seri Atımlı Toplarla Su Üstü Atışları, 5 Nisan'da Kara Bombardımanı Atışları, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, Karadeniz’de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası, Muharip Olmayanların Tahliyesi, Su Üstü Atışları, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca 6 Nisan'da Kara Bombardımanı Atışları, Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların Muhabere Rolesi Olarak Kullanımı, Hava Savunma Harbi Eğitimleri icra ediliyor."

        Açıklamada, tatbikat kapsamında yarın "Denizde Akaryakıt İkmali", "Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri", "Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri", "Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası" ve "Hava Temaslarının Takibi ve Hava Savunma Eğitimi"nin yapılacağı bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Trump basın toplantısında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
