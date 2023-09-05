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Defne’nin Çamlıkıyı’da kalma kararı büyük bir mutluluk sebebi olsa da Azra bu karar ardından Ali’yle karşı karşıya gelir. Defne ise Murat’ın hastalığıyla sınanırken bu gerçeği saklamanın yükü altında her geçen gün daha fazla ezilmektedir!