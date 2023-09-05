Maviye Sürgün dizisi final mi yapıyor? Maviye Sürgün bu hafta son bölüm mü?
Show TV'nin yaz dönemi dizilerinden biri olan Maviye Sürgün, üzücü bir haber ile gündem olmuş durumda. Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın başrollerinde yer aldığı dizinin final kararı aldığı açıklandı. İşte, Çarşamba akşamı 13. ve son bölümüyle son kez ekranlara gelecek dizinin final nedeni ve bölüm özeti hakkında detaylar...
Fox TV'nin çekimleri Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen yeni yaz sezonu dizilerinden biri olan Maviye Sürgün, bu hafta final bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, Çarşamba günleri ekranlara gelen dizinin final sebebi ve final bölümünde yaşanacaklar...
MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Her Çarşamba akşamı ekranlara gelen Maviye Sürgün dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği tahmin ediliyor.
MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Maviye Sürgün'ün 12. Bölümünde; Ozan, kendisine bildirilen liste dahilinde ölümcül adımını atar! Ali, Ozan’ın yazışmalarını kaçırmış olduğunu öğrenir; ancak Ali yakaladığı bir ipucunun peşine düşerek sır kapısını aralamaya çalışır.
Defne’nin Çamlıkıyı’da kalma kararı büyük bir mutluluk sebebi olsa da Azra bu karar ardından Ali’yle karşı karşıya gelir. Defne ise Murat’ın hastalığıyla sınanırken bu gerçeği saklamanın yükü altında her geçen gün daha fazla ezilmektedir!