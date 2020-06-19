Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, ayrılık sonrası ilk açıklamayı yaptı. Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Alman yıldız, "Yazık ki aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde geçerli olmak kaydıyla feshettim. Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımın neredeyse hiç ödenmemiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı" ifadelerini kullandı.