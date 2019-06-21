Max Kruse kimdir, kaç yaşındadır? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Son olarak Alman ekibi Werder Bremen'de uzun yıllardır forma giyen başarılı golcü Max Kruse için Fenerbahçe'nin yoğun bir şekilde ilgilendiği iddia ediliyor. İşte Max Kruse'un hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

MAX KRUSE KİMDİR?

19 Mart 1988’de Almanya’nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek’te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier’e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg’da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.