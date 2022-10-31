Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Max Kruse, bu szonun başında Wolfsburg'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz aylarda kadro dışı kalan Max Kruse için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bild'de yer alan habere göre, teknik direktör Niko Kovac'ın kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncunun MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer olabileceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Ocak 2022'de 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'a gelen Alman oyuncu, teknik direktör Niko Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı. Kovac kötü gidişatın faturasını Max Kruse'ye kesmişti.
EROTİK FUARA KATILDI
Tecrübeli oyuncu son günlerde katıldığı organizasyonlar sebebiyle de gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda bir poker turnuvasına katılan Kruse, birkaç gün önce de "venüs" adında erotik bir fuara katıldı. Oyuncunun bu durumu birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirdiği, geri dönüş için çalışmalarını sürdürdüğü de kaydedildi.
2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Kruse, 23 maçta 7 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
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