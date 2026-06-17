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        Haberler Ekonomi Para Maximum Kart 25 yaşında

        Maximum Kart 25 yaşında

        Türkiye İş Bankası'nın ana kredi kartı markası olarak 2001'de kullanıma sunulan Maximum Kart, 25. yılına girdi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle "Güçlü ve yaygın iş ortaklıklarıyla kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her an yanlarında hissettikleri bir değerler ekosistemi olan Maximum'u sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatına değer katmak için çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Maximum Kart 25 yaşında

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Maximum Kart, yeme içmeden eğitime, spordan kültür-sanata, giyimden seyahate kadar farklı alanlarda avantajlar sunmaya devam ediyor.

        Halihazırda 400 bini aşkın noktada taksitli alışveriş imkanı sağlayan marka, 25. yılına özel olarak hayata geçirilecek ilave kampanyalarla da müşterilerine farklı fırsatlar sunacak.

        Bu kapsamda banka, 25. yıla özel kampanya serisini Sevgililer Günü ile başlatıyor. Kampanya kapsamında, Maximum Kart ile yapılacak Sevgililer Günü alışverişlerinde toplam 11 bin liraya kadar MaxiPuan kazanılabiliyor.

        Sevgililer Günü ve diğer kampanyalara ilişkin detaylara bankanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

        SÜRPRİZ KAMPANYALAR

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bankanın ödeme sistemleri alanındaki yaklaşımını yansıtan Maximum Kart'ın 25. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Lüle, 25. yılı çeşitli kampanyalarla müşterilerle kutlamak için sabırsızlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Maximum Kart sahibi 11,4 milyon müşterimize, günlük harcamalardan heyecanlı bir spor etkinliğine, aileyle keyifli bir yemekten konser veya tatil gibi özel anlara kadar geniş kapsamda sunduğumuz ayrıcalıklarla çeyrek asırdır yalnızca finansal ödemelerinde aracılık etmiyor, aynı zamanda yol arkadaşlığı yapıyoruz. Güçlü ve yaygın iş ortaklıklarıyla kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her an yanlarında hissettikleri bir değerler ekosistemi olan Maximum'u sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatına değer katmak için çalışıyoruz. Bu özel yıla yakışacak çeşitli sürpriz kampanyalar ile 25. yaşımızı müşterilerimizle birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz."

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