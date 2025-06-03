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        Haberler Bilgi Ekonomi MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025 AÇIKLANIYOR! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentisi

        Mayıs ayı enflasyon verileri 2025 açıklanıyor! TÜİK Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Mayıs ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak. Yılın beşinci enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca memur ve emekli maaş zammı için beş aylık enflasyon farkı da netlik kazanacak. Milyonlarca kişinin gözü kulağı TÜİK son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, Mayıs enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, TÜİK Mayıs 2025 enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 07:33 Güncelleme: 03.06.2025 - 07:53
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        Mayıs ayı enflasyon verileri için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Bu oran ile birlikte Haziran ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı hesaplaması için 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak. Bu sebeple başta memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar olmak üzere milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK’ten gelecek son dakika açıklamasında. Peki, TÜİK Mayıs enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…

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        MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        2025 Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak.

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        MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

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        Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 27,58 4,29 5,03
        Şubat 28,67 2,97 2,27
        Mart 30,62 2,87 2,46
        Nisan 31,16 3,24 3
        Mayıs 31,17 2,10 -
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        TCBM ENFLASYON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

        Yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunu yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonun 2025'te yüzde 24'e, 2026'da yüzde 12'ye ve 2027'de yüzde 8'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Enflasyon tahminleri bir önceki rapor dönemine göre değişmedi. 2025 için yüzde 19-29'luk tahmin aralığı da korunurken Karahan "Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        TCMB ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI

        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşmiştir.

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,82 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 32,45 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında,yüzde 28,90 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise,katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 37,04‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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