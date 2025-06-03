TCMB ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,82 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 32,45 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında,yüzde 28,90 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise,katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 37,04‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.