Kira artış oranı hesaplama Haziran 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?
2025 Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak. Böylece Haziran ayı kira artış oranı 2025 belli olacak. Haziran ayı kira zammının ne kadar olacağını merak eden ev sahipleri ve kiracılar TÜİK'ten gelecek açıklamalara kilitlendi. Bilindiği üzere kira artış oranı ÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Peki TÜİK Haziran ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, TÜFE verileri ile Haziran ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Mayıs ayı enflasyon verileri, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Mayıs enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak. Böylece Haziran ayı kira artış oranı 2025 netlik kazanacak. Bu noktada bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar, Haziran kira zammı için TÜİK son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki; 2025 Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, TÜFE verileri ile Haziran ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak.
2025 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı konut ve iş yeri için kira artış oranları da 3 Haziran'da belli olacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mayıs ayında konut ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 48,73 olarak açıklanmıştı.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mayıs ayının kira artış oranına göre hesaplama tablosu şu şekilde;
Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: yüzde 48,73
Kira zam bedeli: 4.873 TL
Yeni kira bedeli: 14.873 TL
Haziran ayı kira artış oranına göre hesaplama tablosu, enflasyon verileri açıklandıktan sonra yapılacak.
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.