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        Haberler Ekonomi Para Mayısta en çok faiz kazandırdı - Para Haberleri

        Mayısta en fazla aylık reel getiri mevduat faizinde oldu

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde mayısta en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,8 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:15
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        Mayısta en yüksek getiriyi faiz sağladı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

        Buna göre, mayısta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,86, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,8 ile mevduat faizinde görüldü.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,8 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,62 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,37, dolar yüzde 0,7 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, avro yüzde 0,56 ve dolar yüzde 0,23 reel getiri sağladı, BIST 100 endeksi yüzde 1,53 kayba yol açtı.

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        Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

        Aynı dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,55 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

        6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,85 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,13 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

        YILLIKTA ALTIN ZİRVEDE

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,38 ve avro yüzde 1,98 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,68, dolar yüzde 2,28 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,26 kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 5,83 reel getiri sağlarken, avro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,68, dolar yüzde 11,14 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,85 kayba yol açtı.

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