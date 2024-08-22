Maymun çiçeği Türkiye'de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı?
Dünyanın gündeminde bir süredir maymun çiçeği virüsü var. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun çiçeği virüsü vakalarına yenileri eklenirken Ankara'da maymun çiçeği vakasının görüldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Öncesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi.'' İfadesini kullanmıştı. Peki Maymun çiçeği Türkiye'de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? İşte Maymun çiçeği ile ilgili son dakika gelişmeleri
Maymun çiçeğinin ülkemizde var olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Maymun çiçeği (Mpox) virüsünün kıta genelinde yayılması nedeniyle halk sağlığı açısından acil durum ilan etmişti. Son olarak Ankara’da maymun çiçeği vakası görüldüğü iddia edildi. Peki Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?
ANKARA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ KARANTİNASI İDDİASINA YANIT
Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarına Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır" denildi
BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği salgınının, çiçek hastalığı ile aynı soydan geldiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Temmuz 2022'de acil durum ilanı yaptığını kaydeden Memişoğlu, hastalığın yakın temas ile bulaştığını, öldürücülük oranındaysa düşük olduğunu vurguladı.
Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"DSÖ acil durum ilan etti. Bu ne demek? Hastalık endemik, yayılabilir, temasla geçiyor, ülkelerin kendi önlemlerini almasını tavsiye etti. Biz de Bilim Kurulu'nu toplayarak neler yapacağımızı bilim insanlarımızın önerileri doğrultusunda hazırlıklarımızı yaparak rehber yayımladık. Bu rehberle hem hastalık bilgilendiriliyor hem de vaka durumunda ne yapılacağını insanlara anlatıyor.
TÜRKİYE'DE M ÇİÇEĞİ VAKASI VAR MI?
Bunun haricinde de hazırlıklarımız var. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Ama bu toplumun korkmasını, tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değil. Biz sağlık sistemi olarak her şeye hazırlıklıyız. Sağlık alt yapımız COVID-19 ve deprem felaketinde kendisini test etti. Dünyanın örnek sağlık hizmeti sunan bir ülkesiyiz. Korkuya ve paniğe gerek olmadığını, tedbir ve planlamalarla ve bu yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğimizi düşünüyorum.
Bilim insanlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda temas ile bulaştığı için ve solunum yoluyla bulaşmayan bir virüs olduğu için COVID gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir ama bu salgın olmaz. Şu ada bizim ekstra bir tedbire ihtiyacımız olmadığını ifade etmek istiyorum.
Maymun çiçeği ve çiçek hastalığı aynı soydan gelen virüsler. Birbiriyle aşıları ve tedavileri benzer. Çiçek hastalığı artık yok dünyada. Ama bizler 1980’lere kadar çiçek aşısı yapmıştık. 80’den sonra DSÖ’nün önerileri doğrultusunda artık yapılmadı. Virüsün nasıl bir seyir seyredeceği konusunda bilim insanları çalışıma yapacak.
Şu net ki o da ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastane acillerine gelip ben maymun çiçeğim oldum mu diye soran insanlarımız oluyor. Ama bu testleri yapıyoruz, kliniğe bakıyoruz sorguluyoruz bu tür hastalıklarla ilgili bir tanı, temas, muayene anlamında koyulmadı.
Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız, izolasyonlar dahil. Ama insanlar paniklemesin emin olun sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri aldık. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız.
Afrikalı öğrencilere yönelik bir tedbir şu anda yapmayacağız. Virüsün seyrine göre politikalarımızı değiştirebiliriz. Ama şu anda böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. İnsanoğlunun bu kadar hareketli yaşadığı bir zamanda hastalığın nereden gelebileceğini hesap edemeyebilirsiniz, engelleyemeyebilirsiniz. Biz her türlü önlemi almaya çalışacağız. Bazı bölgelerden gelme sıklığı fazla olabilir ona göre de önlem alacağız. Sağlıkta yakın takip etmeniz gerekir bu tür hastalıkları. Anlık saatlik değişimler olabilir sağlıkta. Virüs kendini değiştiren bir mikroorganizma. Özellikle Covid’den sonra çok tedirgin oluyoruz bu tür haberlerde."
MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?
Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı, daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor.ABD Hastalık Kontrol Merkezlerine (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri.
DSÖ verileri bu virüsün ilk Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolay yayılmayan nadir bir viral enfeksiyon.
DSÖ, bulaşmanın, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebileceği görüşünde. Africa CDC'den uzmanlar, virüsünün yeni varyantının şimdiye kadar görülenlerin arasında en tehlikelisi olduğunu belirterek, yayılma hızından endişe ediyor.
M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?
M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.