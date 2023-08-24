Mazı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Mazı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Mazı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Mazı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Mazı fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Mazı fidanı ne kadar sürede büyür? Mazı, Anadolu'nun derin ormanlarından bahçenize gelen tarihi ve eşsiz bir güzelliktir. Ancak bu doğal mirası bahçenizde yaşatmak için doğru bakım yönergelerini bilmek gerekir. Mazı fidanı nasıl yetiştirilir? Mazı fidanı hangi ay dikilir? İşte detaylar...

Mazı fidanı, düzgün formu, birçok bölgede yetişmesi, çeşitli renkleri ve ekonomik fiyatıyla peyzaj düzenlemelerinin vazgeçilmez bitkileri arasındadır. Siz de bahçenizde bu güzel ağacı yetiştirmek isterseniz o zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Bu yazımızda mazı fidanının ne zaman dikileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne kadar sürede meyve vereceğinden bakımına kadar pek çok bilgiye odaklanacağız.

Mazı Ağacı Genel Özellikleri

Mazı ağacı (Quercus ithaburensis), meşe ailesinin bir üyesidir. Doğal olarak Akdeniz bölgesinde yaygındır. Yaprakları kalıcıdır. Kabuğu grimsi kahverengi, bazen de siyahımsıdır. Dirençlidir ve zorlu doğa koşullarına dayanabilir.

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Mazı Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Mazı fidanının dikimi için en uygun zaman, ilkbaharın sonları veya sonbaharın başlarıdır. Bu dönemde fidanın kök salması ve kışa hazırlanması için yeterli zamanı vardır.

Mazı Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Mazı ağacı, doğal güzellikleriyle ormanlarımızın en değerli parçalarından biridir. Bu eşsiz ağacı kendi bahçenizde yetiştirmek istiyorsanız, mazı fidanı yetiştiriciliği hakkında bilmeniz gereken detaylara göz atalım:

İklim İsteği: Mazı fidanı ılıman iklimleri sever. Buna karşın don olaylarına da dayanıklı bir bitkidir. Mazı fidanının bazı türleri güneş, bazı türleri ise yarı gölge alanları sever. Bu sebeple dikimden önce fidanın iklim isteğini göz önünde bulundurmalısınız.

Toprak Seçimi: Mazı fidanı, drenajı iyi olan, nemli ve kumlu toprakları sever. Fidanı dikmeden önce toprağınızın bu şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Eğer toprağınız ağır ve su tutucu ise, kum ve organik madde ekleyerek toprağınızı fidan için uygun hale getirebilirsiniz.

Dikim: Mazı fidanının dikimi için en uygun dönem, ilkbaharın sonları veya sonbaharın başlarıdır. Fidanı dikmeden önce bir gün suda bekletmek, köklerinin canlanmasına yardımcı olacaktır. Dikim esnasında fidanın köklerini tamamen toprakla örtmeye özen gösterin. Dikim derinliği, fidanın kök boyunun 2-3 cm üstü olmalıdır. Fidan dikimini yaptıktan sonra mutlaka can suyu verin.

Mazı Fidanı Dikim Aralığı

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Mazı fidanı dikim aralığı ekeceğiniz yere göre belirlenir. Normal olarak mazı fidanı bir metre mesafe aralıklarıyla dikilir. Öte yandan çit şeklinde mazı fidanı dikimi yapacaksanız dikim aralığının 50-60 cm mesafede olması gerekir.

Mazı Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Mazı fidanı için ilk yıl, haftada bir kez derin sulama yapılmalıdır. Fidanın büyüklüğüne bağlı olarak 10-40 litre su gerekebilir. Fidan olgunlaştığında, sulama sıklığı azalacaktır.

Mazı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Mazı fidanı doğru bakım ve beslemeyle yılda 90 cm kadar büyüyebilir. Bazı çeşitleri iyi bakıldığında 40 metreye kadar büyüyebilir.

Mazı Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

Mazı fidanı yumurta biçimli kozalak adı verilen meyveler üretir. Bu kozalaklar ilk çıktıklarında yeşil daha sonra olgunlaşınca kahverengiye dönerler. Mazı fidanı dikimden itibaren 10-12 yıldan sonra kozalak üretmeye başlar.

Mazı Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Mazı fidanı, ilkbaharın ya da sonbahar mevsiminin başında dikilmelidir. Nisan-Mayıs aylarında veya Eylül-Ekim mazı fidanı dikim için idealdir. Bunun yanında tüplü (kapalı) fidanlar yılın 12 ayı dikilebilir.

Mazı Fidanı Bakımı

Mazı fidanı doğru bakım yöntemleri uygulandığında oldukça uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde gelişim gösterir. Şimdi mazı fidanı bakımı hakkında birkaç noktaya değinelim:

Sulama: Mazı fidanını, toprak üst tabakasının kurumasına izin vermeden, düzenli olarak sulayın. Ancak, köklerin çürümesini önlemek için toprağın su içinde kalmamasına dikkat edin. Yaz aylarında sulama sıklığını artırabilirsiniz.

Budama: Mazı fidanının genelde budanmaya ihtiyacı yoktur. Ancak genç fidanlarda şekil vermek veya iç içe geçen dalları temizlemek adına hafif bir budama yapılabilir. Kırık, hastalıklı veya ölü dalları temizlemek, ağacın daha hızlı büyümesini sağlar.

Gübreleme: Genç mazı fidanları, büyümelerini desteklemek için dengeli bir ağaç gübresiyle beslenmelidir. Fidan büyüdükçe, yılda bir veya iki kez organik gübre uygulaması yeterli olacaktır.

Hastalıklar ve Zararlılarla Mücadele: Mazı, genel olarak zararlılara ve hastalıklara karşı dayanıklıdır. Ancak, yapraklarda solma, beneklenme ya da deformasyon fark ederseniz, bir hastalık veya zararlı belirtisi olabilir. Bu durumda, zararlıları tespit edip, doğru tedavi yöntemini belirlemek için bir bitki sağlığı uzmanına başvurmalısınız.

Mevsimlik Bakım: Kış aylarında, özellikle genç fidanlar için, dondan korunma önlemleri alınmalıdır. İlkbaharda, don tehlikesi geçtikten sonra, mazı fidanınızı besleyici bir gübreyle besleyebilirsiniz.

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