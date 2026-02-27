BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Aralık’ta başlatılan ön değerlendirme süreci, 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla tamamlandı. 27 Şubat 2026’da BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklanacak.

BİLSEM SONUÇLARI 2026 SORGULAMA E-OKUL MEB EKRANI

BİLSEM BİREYSEL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanan öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, belgelerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

BİLSEM kapsamında gerçekleştirilecek bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan 2026’da başlayacak ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, kendileri için belirlenen gün ve saatlerde değerlendirmeye alınacak.