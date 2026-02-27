BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 BİLSEM sonuçları MEB sorgulaması nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Şubat cuma günü BİLSEM sonuçları açıklanması bekleniyor. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, BİLSEM sonuç bilgilerine www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İşte, MEB 2026 BİLSEM sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar
BİLSEM sonuçları için gözler MEB resmi sitesine çevrildi. BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2026 ön değerlendirme süreci 20 Şubat tarihinde başarıyla tamamlandı. Ön değerlendirme uygulamasının tamamlanmasının ardından gözler artık sonuç tarihine çevrilmişti. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Aralık’ta başlatılan ön değerlendirme süreci, 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla tamamlandı. 27 Şubat 2026’da BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklanacak.
BİLSEM SONUÇLARI 2026 SORGULAMA E-OKUL MEB EKRANI
BİLSEM BİREYSEL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanan öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, belgelerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
BİLSEM kapsamında gerçekleştirilecek bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan 2026’da başlayacak ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, kendileri için belirlenen gün ve saatlerde değerlendirmeye alınacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.