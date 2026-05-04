MEB 2026 YAZ TATİLİ TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yaz tatili planlarını yapmak isteyen milyonlarca kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvimi yakından takip ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Ayrıntılar haberimizde.
2025-2026 eğitim öğretim yılının bitimine az bir zaman kala öğrenciler ve veliler, “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürüyor. Yaz tatili için plan yapan milyonlarca kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan resmi akademik takvimi yakından takip ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Ayrıntılar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, okulların genellikle Eylül ayı içinde açıldığı biliniyor. Bu nedenle yeni eğitim döneminin de Eylül ayında başlaması bekleniyor.