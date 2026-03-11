MEB 903 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB sözleşmeli personel alımı başvuru sonucuna nasıl bakılır?
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri'nde görev alacak personel için, başvurular elektronik ortamda alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına döndü. İstihdam kapsamında MEB, Yardımcı Hizmetler Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli gibi birçok branşta toplam 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Peki, MEB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı için duyurulan 903 personel alımı sürecinde başvurular tamamlandı. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görev alacak personel için başvurular elektronik ortamda alındı. İstihdam doğrultusunda en fazla kontenjan Yardımcı Hizmetler Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Kat Görevlisi kadroları için ayrıldı. Başvurularını yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Bu kapsamda “MEB 903 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek?” sorularının cevabı haberimizde...
MEB 903 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde istihdam edilecek toplam 903 sözleşmeli personel alımı için başvurular 2-6 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı.
MEB BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 903 personel alımı başvuru sonuçları 13 Mart tarihinde açıklanacak.
MEB YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
MEB 903 personel alımı yerleştirme sonuçları kariyerkapisi.gov.tr/isealim , meb.gov.tr/ veya personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden ilan edilecek.
MEB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
MEB 903 sözleşmeli personel alımında en fazla kadro alan branşlar şöyle:
Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 127 kişi
Büro Personeli: 121 kişi
Kat Görevlisi: 113 kişi
Ayrıca diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyenleri, şoför, kaloriferci, aşçı ve yardımcı hizmetler için kadro dağılımı Resmi Gazete’de yayımlanan ilandan ulaşabilirsiniz.
MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
YERLEŞTİRME SONUCUNDA İSTENEN BELGELER NELER?
- Aşçı, Kat Görevlisi ve Destek Personeli (yardımcı hizmetler) adayları için MEB onaylı Hijyen Belgesi.
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve fotokopisi, özel şartlarda belirtilen sağlık kurulu raporu.
- Şoför adayları için C sınıfı sürücü belgesi ve fotokopisi, SRC-2 belgesi ve fotokopisi, geçerli psikoteknik belgesi.
- Kaloriferci adayları için MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası.
- Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi.
- 2024 KPSS sonuç belgesi.
- 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).
- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi.
- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Askerlik Durum Belgesi.
- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Adli Sicil Kayıt Belgesi.
- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü Belgesi.
- Sağlık Kurulu Raporu.
- Mal Bildirim Formu.
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.