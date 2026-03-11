Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı için duyurulan 903 personel alımı sürecinde başvurular tamamlandı. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görev alacak personel için başvurular elektronik ortamda alındı. İstihdam doğrultusunda en fazla kontenjan Yardımcı Hizmetler Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Kat Görevlisi kadroları için ayrıldı. Başvurularını yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Bu kapsamda “MEB 903 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek?” sorularının cevabı haberimizde...