Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitim programına kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları açıklandı. 23 Mart tarihinde yayınlanan kesin kayıt listesinin ardından kayıt işlemleri araştırmaları hız kazandı. Kayıt hakkı kazanan binlerce aday, MEB Akademisi takvimini yakından takip ediyor. Peki, MEB Akademisi kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte tüm ayrıntılar...
Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adayları listesi, 23 Mart itibarıyla açıklandı. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yayınlanmasının ardından gözler kayıt işlemlerine döndü. Bu yıl ilk defa uygulanacak eğitim sürecinin ardından 10 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. MEB Akademisi takvimine göre kesin kayıt başvuru işlemleri 25 Mart bugün itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda “MEB Akademisi kayıt başvurusu nereden, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...
Milli Eğitim Akademisi eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart 2026 tarihinde ilan edildi.
Kayıt başvuruları ise 25 Mart bugün itibarıyla başlayıp 3 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.
MEB AKADEMİSİ KAYIT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitim almaya kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları, MEB akademisi başvuru sistemi üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak kayıt başvurusu yapabiliyor.
HAZIRLIK EĞİTİM SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitim süreci 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.
KAYIT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Öğretmen adaylarından kayıt için;
- Elektronik Başvuru Formu (https://akademibasvuru.meb.gov.tr/basvurugiris.aspx),
- Diplomanın aslı veya noter onaylı örneği ya da geçici mezuniyet belgesi,
- Hazırlık eğitimine kabul edildiğini gösteren yerleştirme sonuç belgesi (https://pbs.meb.gov.tr/sonuc),
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
- Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm ölçülerinde),
- Adli sicil kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınacak),
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren askerlik durum belgesi (eDevlet üzerinden barkodlu olarak alınacak),
- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak güncel tarihli sağlık kurulu raporu,
- Vekâlet ile kayıt yapılması durumunda aslı ibraz edilmek kaydıyla vekâletnamenin bir örneği istenecektir.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kayıt başvurusuna ilişkin detaylı bilgileri içeren MEB Akademisi kayıt kılavuzuna ulaşabilirsiniz.