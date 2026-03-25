        MEB Akademisi kesin kayıtları başladı mı? MEB Akademisi kayıt başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2026 MEB Akademisi başvuru ekranı

        MEB Akademisi kayıtları bugün başlıyor! MEB Akademisi kayıt başvurusu nereden yapılır?

        Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitim programına kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları açıklandı. 23 Mart tarihinde yayınlanan kesin kayıt listesinin ardından kayıt işlemleri araştırmaları hız kazandı. Kayıt hakkı kazanan binlerce aday, MEB Akademisi takvimini yakından takip ediyor. Peki, MEB Akademisi kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 25.03.2026 - 11:22
        Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adayları listesi, 23 Mart itibarıyla açıklandı. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yayınlanmasının ardından gözler kayıt işlemlerine döndü. Bu yıl ilk defa uygulanacak eğitim sürecinin ardından 10 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. MEB Akademisi takvimine göre kesin kayıt başvuru işlemleri 25 Mart bugün itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda “MEB Akademisi kayıt başvurusu nereden, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        MEB AKADEMİSİ KAYITLARI BUGÜN BAŞLIYOR

        Milli Eğitim Akademisi eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart 2026 tarihinde ilan edildi.

        Kayıt başvuruları ise 25 Mart bugün itibarıyla başlayıp 3 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KESİN KAYIT HAKKI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MEB AKADEMİSİ KAYIT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitim almaya kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları, MEB akademisi başvuru sistemi üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak kayıt başvurusu yapabiliyor.

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        HAZIRLIK EĞİTİM SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitim süreci 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

        KAYIT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Öğretmen adaylarından kayıt için;

        - Elektronik Başvuru Formu (https://akademibasvuru.meb.gov.tr/basvurugiris.aspx),

        - Diplomanın aslı veya noter onaylı örneği ya da geçici mezuniyet belgesi,

        - Hazırlık eğitimine kabul edildiğini gösteren yerleştirme sonuç belgesi (https://pbs.meb.gov.tr/sonuc),

        - Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

        - Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm ölçülerinde),

        - Adli sicil kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınacak),

        - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren askerlik durum belgesi (eDevlet üzerinden barkodlu olarak alınacak),

        - Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak güncel tarihli sağlık kurulu raporu,

        - Vekâlet ile kayıt yapılması durumunda aslı ibraz edilmek kaydıyla vekâletnamenin bir örneği istenecektir.

        Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kayıt başvurusuna ilişkin detaylı bilgileri içeren MEB Akademisi kayıt kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

        2026 MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?