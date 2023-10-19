MEB'de ek öğretmen ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi
Giriş: 19.10.2023 - 19:07 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:23
Milli Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi. Atama sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.