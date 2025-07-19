MEB'den 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili tarihlerine ilişkin açıklama

MEB, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "2025-2026 eğitim öğretim yılında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün, kasıtlı olarak 1. dönem ara tatili kapsamına alındığı" şeklindeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son 3 eğitim öğretim döneminde ara tatillerin okul açılışının ardından 9. haftanın sonunda uygulandığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı uygulamanın devam ettirildiği aktarılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3-7 Kasım 2025 tarihleri, ortak yazılı sınav haftası olduğu için ara tatilin bu tarihte yapılması mümkün olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatilinin 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında uygulandığı, 10 Kasım'ın pazar gününe denk geldiği anımsatılan açıklamada, Bakanlıkça 81 il valiliğine, "10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği, 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği" yönündeki yazının gönderildiği anımsatıldı.