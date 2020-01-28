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MEB duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?

15 tatilin sonlarına doğru gelirken milyonlarca ilk ve ortaöğretim öğrencileri "Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?" sorularının cevabını arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre ikinci dönem başlangıç tarihi...

Okullar ne zaman açılacak?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 17 Ocak Cuma günü sömestr tatiline girdi. İkinci dönemin başlamasının ardından ikinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Şimdi ise gözler okulların açılacağı tarihte. Peki, 2020 Sömestr tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman başlıyor? İşte, MEB 2019-2020 takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 tatil ne zaman bitiyor? Sorusu merak ediliyordu. MEB'in yayınladığı takvime göre 2 Şubat 2020 günü sona eriyor. 3 Şubat 2020 tarihinde okullar açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

15 tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. İkinci dönem ise 13 Nisan 2020'de başlamış olacak.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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