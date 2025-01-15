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        Haberler Bilgi Yaşam MEB EKYS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile 2025 MEB EKYS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        MEB EKYS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 MEB EKYS başvuru ekranı ve ücreti

        Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda MEB EKYS başvuruları, bugün alınmaya başlandı ve 21 Ocak'a kadar devam edecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MEB EKYS başvuru kılavuzu ile birlikte ''MEB EKYS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?'' soruları yanıt buldu. Adaylar, başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Sınav ise 2 Mart 2025 tarihinde yapılacak. İşte 2025 MEB EKYS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:25
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        MEB EKYS sınavına katılacak adaylar için beklenen gün geldi. ÖSYM 2025 sınav takviminde belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları bugün başladı. MEB EKYS kılavuzu ile başvuru şartları belli oldu. Sınava katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 MEB EKYS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, MEB EKYS başvuru ekranı ve kılavuzu hakkında detaylar…

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        2025 MEB EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2025 MEB EKYS başvuruları, 15 Ocak Çarşamba bugün başladı ve 21 Ocak tarihinde sona erecek.

        Geç başvuru günü, 31 Ocak 2025 tarihidir.

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        2025 MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını 15 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 MEB EKYS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MEB EKYS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        MEB EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

        MEB EKYS sınav ücreti, 950,00 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (1.425 TL) yatıracak.

        Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.

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        Ödeme yapılacak bankalar:

        Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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        MEB EKYS 2025 NE ZAMAN?

        2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB-EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

        Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek.

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        SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

        010 --- Adana

        030 --- Afyonkarahisar

        062 --- Ankara – Çankaya

        070 --- Antalya

        090 --- Aydın

        100 --- Balıkesir

        140 --- Bolu

        160 --- Bursa

        170 --- Çanakkale

        190 --- Çorum

        200 --- Denizli

        210 --- Diyarbakır

        220 --- Edirne

        230 --- Elâzığ

        240 --- Erzincan

        250 --- Erzurum

        260 --- Eskişehir

        270 --- Gaziantep

        310 --- Hatay

        320 --- Isparta

        330 --- Mersin

        341 --- İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

        344 --- İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

        346 --- İstanbul - 6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar)

        352 --- İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

        360 --- Kars

        380 --- Kayseri

        400 --- Kırşehir

        410 --- Kocaeli

        420 --- Konya

        430 --- Kütahya

        440 --- Malatya

        450 --- Manisa

        460 --- Kahramanmaraş

        470 --- Mardin

        480 --- Muğla

        490 --- Muş

        510 --- Niğde

        520 --- Ordu

        530 --- Rize

        540 --- Sakarya

        550 --- Samsun

        580 --- Sivas

        590 --- Tekirdağ

        600 --- Tokat

        610 --- Trabzon

        630 --- Şanlıurfa

        650 --- Van

        670 --- Zonguldak

        710 --- Kırıkkale

        720 --- Batman

        780 --- Karabük

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