Öğretmen iller arası tayin başvuruları başlıyor! MEB 2026 il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecini bugün itibarıyla başlatıyor. Başvurular elektronik ortam üzerinden alınırken, atamalar öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Tayin başvurusunda bulunmaya hazırlanan binlerce öğretmen ise başvuru şartları, tercih işlemleri ve sonuç tarihine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, öğretmenlerin iller arası tayin başvuruları nasıl, nereden yapılacak, atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2026 öğretmen yer değiştirme sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar…
MEB ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibarıyla başladı.
MEB'in açıkladığı takvime göre kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2026 saat 16.00'ya kadar devam edecek.
İLLER ARASI ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre il dışı tayin başvurusu yapacak öğretmenlerde belirli hizmet süresi şartları aranacak.
- Başvuru yapacak kadrolu öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.
- Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için ise toplamda 4 yıllık çalışma süresi şartı uygulanacak.
- Öğretmenler, görev yapmak istedikleri illerde en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.
- Hizmet puanı hesaplamasında son başvuru tarihi olan 20 Mayıs esas alınacak.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İller arası yer değiştirme sonuçları, 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi personel sistemi üzerinden erişime açılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.