MEB'in sertifikalı uzaktan eğitim kurslarından yaklaşık 3 milyon kişi yararlandı

MEB, uzaktan eğitim teknolojileri yoluyla eğitimin sınırlılıklarını en aza indirgemek ve bireylerin uzaktan eğitim yoluyla hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimlerini sağlamak için HEMBA'yı kullanıma sunmuştu.

Bu kapsamda "Kişisel Gelişim", "Bilişim Teknolojileri", "Mesleki Gelişim", "El Sanatları Teknolojisi", "Güzel Sanatlar ve Spor", "Çevre ve İklim" ile "Tarım ve Hayvancılık" olmak üzere 7 kurs alanının yer aldığı HEMBA'da birbirinden farklı 123 program bulunuyor.

Gelişen teknoloji, ilgi ve ihtiyaç duyulan alanlara göre 89 kursun revize edilerek güncellendiği HEMBA'da, ilgili eğitime katılarak sınavı başarıyla tamamlayan kişilere e-Devlet üzerinden "Katılım Belgesi" veriliyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, HEMBA'yı bugüne kadar 2 milyon 881 bin 676 kişi kullandı, eğitimini başarıyla tamamlayan 852 bin 123 kişi ise sertifika sahibi oldu.

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EN ÇOK TERCİH EDİLEN KURS BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ OLDU

Kurulduğu günden bu yana HEMBA'da zengin içeriğe sahip birçok kurs programları bulunuyor. En çok tercih edilen kurs, bilgi ve siber güvenlik kavramlarının açıklanması, bilgisayar ve erişim güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunma ve internet ile ağ güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) programı oldu.