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        Haberler Gündem MEB Ortak sınav tarihleri belli oldu! 2023 Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman, nasıl yapılacak, hangi sınıflar sınava girecek?

        Ortak sınav tarihleri belli oldu! 2023 ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman?

        Bu yıl ilk kez ortaokul ve liselerde uygulanacak ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Konuya ilişkin 81 ile yazı gönderilirken, ortak sınıflar ve dersler de netlik kazandı. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik örnek senaryolar ve soru örnekleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak. İşte MEB ile 2023 ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:41
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        Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınav tarihlerini duyurdu. Böylelikle, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri belirlenmiş oldu. Peki,"2023 Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak?" İşte Ortaokul ve lise ortak sınav tarihleri...

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        ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

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        Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınav haftası uygulaması kapsamında genelge yayımlandı. Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem 2'nci yazılı sınavları; 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde ortak yapılacak.

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        9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

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        MEB ORTAK SINAV ÖRNEK KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI

        Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'te ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılıların yapılacağı; il/ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek ortak sınavların ise il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağı belirtilmiştir.

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        Bu bağlamda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecektir.

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        Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

        TEMEL EĞİTİM KONU SORU DAĞILIMI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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