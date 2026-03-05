Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri hız kesmeden devam ederken öğrenciler de yoğun bir ders temposu içinde çalışmalarını sürdürüyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri sınav takvimine ilişkin bilgileri yakından takip etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 eğitim öğretim yılına ait ortak yazılı sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan takvimle birlikte ikinci dönemde yapılacak ortak sınavların tarihleri de netlik kazandı. Bu kapsamda “2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, 2. yazılı sınavları hangi güne denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde...