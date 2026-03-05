Canlı
        MEB ortak sınavlar takvimi: Okullarda 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, 2. yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

        MEB ortak sınav tarihleri: Okullarda 2. dönem 1. ve 2. yazılı sınav tarihleri ne zaman?

        Okullarda eğitim süreci tüm hızıyla sürüyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ders maratonuna devam ederken, bir yandan ortak sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait ortak yazılı sınav takvimini yayınladı. Takvim doğrultusunda 2. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2. dönem 1. ve 2. Yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 14:13
        1

        Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri hız kesmeden devam ederken öğrenciler de yoğun bir ders temposu içinde çalışmalarını sürdürüyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri sınav takvimine ilişkin bilgileri yakından takip etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 eğitim öğretim yılına ait ortak yazılı sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan takvimle birlikte ikinci dönemde yapılacak ortak sınavların tarihleri de netlik kazandı. Bu kapsamda “2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, 2. yazılı sınavları hangi güne denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2. Dönem ortak sınav tarihleri netlik kazandı. 2. Dönem 1. Yazılı sınavları Nisan ayında, 2. Yazılı sınavları ise Haziran ayında gerçekleşecek.

        3

        MEB ÖRNEK KONU SORU DAĞILIMI YAYINLANDI

        MEB tarafından 2. Dönem ortak sınavlara hazırlık amacıyla örnek konu–soru dağılım tabloları yayınlandı. Bu tablolar, soru sayıları ve kazanımların dengeli şekilde planlanmasına yol gösterecek.

        Okullarda yapılacak yazılı sınavlarda hangi tablonun kullanılacağı, ilgili zümreler tarafından belirlenecek. Sınavlar, seçilen tabloya uygun olarak hazırlanıp uygulanacak.

        2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIMI TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

        MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri şöyle:

        6. Sınıf - Türkçe : 7 Nisan 2026

        6. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026

        8. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026

        10. Sınıf – Matematik : 9 Nisan 2026

        10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026

        5

        2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI TARİHLERİ

        2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

        7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026

        9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026

