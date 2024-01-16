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        Haberler Gündem MECLİS AÇILIŞ TARİHİ | TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına başlıyor! 2024 Meclis ne zaman açılıyor ve gündemde neler var?

        TBMM Genel Kurulu mesaisine başlıyor! İşte Meclis'in açılacağı tarih...

        Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomiye ilişkin kanun teklifi de 27 Aralık 2023 tarihinde kabul edilmişti. Bu hafta çalışmalarına devam edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte Yargı Paketi ve Torba Yasa konularının ele alınması bekleniyor. İşte TBMM Genel Kurulu çalışmalarının başlayacağı gün ve gündem maddelerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 00:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:30
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        TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmalarına devam edecek. Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan Meclisin mesaisi yeniden başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşülmesinin ardından Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantılarının düzenlenmesi bekleniyor. İşte 2024 Ocak Meclis'in açılacağı tarih...

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        "TOPLANMAMA KARARI" ALINMIŞTI!

        Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.

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        MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

        TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününden itibaren devam edecek.

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        MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

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        ULUSLARASI SÖZLEŞMELER VE ÇALIŞMA HAYATI ELE ALINACAK

        Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak.

        Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.

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        PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK!

        Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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