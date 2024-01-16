MECLİS AÇILIŞ TARİHİ | TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına başlıyor! 2024 Meclis ne zaman açılıyor ve gündemde neler var?

MECLİS AÇILIŞ TARİHİ | TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına başlıyor! 2024 Meclis ne zaman açılıyor ve gündemde neler var?

1 Şurada Paylaş!









TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmalarına devam edecek. Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan Meclisin mesaisi yeniden başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşülmesinin ardından Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantılarının düzenlenmesi bekleniyor. İşte 2024 Ocak Meclis'in açılacağı tarih...