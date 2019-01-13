Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Otyakmaz, Çaykur Rizespor'un transfer etmek istediği Fenerbahçeli Aatif'la ilgilendiklerini söyledi
TRT Spor'a konuşan Otyakmaz'ın açıklamaları şöyle:
"ROBINHO İÇİN ETİK DIŞI TEKLİFLER VARDI"
"5 oyuncu ile yollarımızı ayrıdık. Yine 5 oyuncu kadromuza katacağız. Bir veya iki yabancı, bir veya iki Türk oyuncu alacağız. Ofansif oyuncular olacak. Kone’nin tedbir amaçlı da olsa oyundan çıkması beni ürküttü. Robinho’yu çok mutlu olarak göndermedik. Başka teklifler olduğunu da duyduk ama bunlar etik dışı tekliflerdi. İmza parası ile sözleşmesini uzatmadan gelmesini isteyen kulüpler de vardı. Önümüzdeki yıl devam etmesini istiyorduk. Bütçemizi zorlayarak bir para teklifi yapmıştık. İmzalamadığı takdirde bonservissiz olabileceğini de düşündüğümüzde Başakşehir’e gittik. Başakşehir, bizimle iletişime geçerek Robinho ile iletişim kurup kuramayacağını sordular. İki tarafın centilmenlik içinde davrandığı bir transfer oldu."
"DOUGLAS İÇİN GÖRÜŞME YOK"
"Yeni transferimiz Diabate, tribünleri çok heyecanlandıracak bir futbolcu.
Douglas konusunda Beşiktaş ile hiçbir görüşmemiz olmadı ve olmasını da istemiyoruz. Bizi şaşırtacak bir teklif gelirse Barcelona ile konuşabiliriz ama ben Douglas’ın ayrılmasını istemiyorum.
Emre Kılınç konusunda da tekliflere kapalıyız. Başakşehir ile Robinho konuşulurken Emre diyaloğu da oldu ama ben bunun önünü kestim. Arap takımlarının ilgisi olduğunu söyledi ama göndermeyi düşünüyorum. Emre konusunda kapılar tamamen kapalı."
"AATIF OLABİLİR AMA ŞİMDİLİK GÖRÜŞME YOK"
"Aatıf’ın geri gelmesi aklımızdan geçmiyor değil. Taraftarımızın da arzu ettiği bir oyuncu. Robinho’nun üstüne merhem olabilir ama 6 aydır oynamıyor. Maaşı da yüksek. Aatıf için Fenerbahçe ne düşünüyor bilmiyoruz, belki faydalanmak isteyeceklerdir. Bu ara dönemlerde takım düzeninin bozmamak lazım. Aatıf olabilir ama şimdilik böyle bir görüşme yok."
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