Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, Emre ve Mert Hakan hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili, "Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Transfer konuları bir ay önce söz konusu oldu ve unutuldu. Transfer dönemi de bitti. Arkadaşlar bizimle devam ediyor. Bir Galatasaray maçı öncesinde bu tip şeylerin yayımlanması ve gündeme getirilmesi ne kadar doğru, ne kadar ahlaki. Bundan kim ne fayda sağlar bilmiyorum. Takdirini sizlere ve taraftara bırakıyorum. Şimdi konuşulacak, gündeme getirilecek zaman olmadığını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İdlib'de şehit düşen askerler nedeniyle üzgün olduğunu da belirten Otyakmaz, Galatasaray maçı hakkında ise "İnşallah ileride her şey daha iyi olur. Birlik beraberliğimiz göstermek adına iddialı rakibimiz Galatasaray ile çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Dostluk kardeşlik içerisinde geçeceğini düşündüğümüz ve sonunda Sivasspor'un kazanacağını umduğum bir karşılaşma olmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Otyakmaz, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile karşılaşmanın saatinin değişmesi yönünde de bir görüşme yaptıklarını açıklayarak, "Yaklaşık 15 gün önce Sayın Mustafa Cengiz böyle bir ricada bulunmuştu ve 'ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait." şeklinde konuştu.