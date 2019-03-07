Yeniden takımda yer bulmaya başlayan Medel, Şili basınına konuştu.

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu, West Ham United’dan devre arasında gelen transfer teklifinin şu anda gündeminde olmadığını söyledi.

Beşiktaş’la ligde en iyiyi başarmak için mücadele verdiklerini belirten Medel, “Teklifleri sezon sonuna erteledim. Şu anda takımımın başarısına odaklandım. Sezon sonunda iki taraf için de uygun bir öneri gelirse, birlikte değerlendiririz” yorumunda bulundu.

8 MİLYON EURO VERİLMEDİ

Medel’in Beşiktaş’la 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Şilili oyuncu devre arasında Beşiktaş’ın istediği 8 milyon euroluk bonservis bedeli verilmediği için West Ham’a gidememişti.