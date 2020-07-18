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Medipol Başakşehir 6. şampiyon olmak istiyor

Turuncu-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor'u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdıracak. Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor

Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

6. FARKLI ŞAMPİYON OLABİLİR

Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.

EN FAZLA GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.

İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında 4-0 galip gelerek, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF 3 KUPA

Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için Hes Kablo Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor.

Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak. Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLARI

SezonŞampiyon
1959Fenerbahçe
1959-60Beşiktaş
1960-61Fenerbahçe
1961-62Galatasaray
1962-63Galatasaray
1963-64Fenerbahçe
1964-65Fenerbahçe
1965-66Beşiktaş
1966-67Beşiktaş
1967-68Fenerbahçe
1968-69Galatasaray
1969-70Fenerbahçe
1970-71Galatasaray
1971-72Galatasaray
1972-73Galatasaray
1973-74Fenerbahçe
1974-75Fenerbahçe
1975-76Trabzonspor
1976-77Trabzonspor
1977-78Fenerbahçe
1978-79Trabzonspor
1979-80Trabzonspor
1980-81Trabzonspor
1981-82Beşiktaş
1982-83Fenerbahçe
1983-84Trabzonspor
1984-85Fenerbahçe
1985-86Beşiktaş
1986-87Galatasaray
1987-88Galatasaray
1988-89Fenerbahçe
1989-90Beşiktaş
1990-91Beşiktaş
1991-92Beşiktaş
1992-93Galatasaray
1993-94Galatasaray
1994-95Beşiktaş
1995-96Fenerbahçe
1996-97Galatasaray
1997-98Galatasaray
1998-99Galatasaray
1999-00Galatasaray
2000-01Fenerbahçe
2001-02Galatasaray
2002-03Beşiktaş
2003-04Fenerbahçe
2004-05Fenerbahçe
2005-06Galatasaray
2006-07Fenerbahçe
2007-08Galatasaray
2008-09Beşiktaş
2009-10Bursaspor
2010-11Fenerbahçe
2011-12Galatasaray
2012-13Galatasaray
2013-14Fenerbahçe
2014-15Galatasaray
2015-16Beşiktaş
2016-17Beşiktaş
2017-18Galatasaray
2018-19Galatasaray
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