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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikMediterra Capital PayCore'un çoğunluk hissesini aldı
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PayCore'un çoğunluk hissesi Mediterra'ya satıldı

Finansal teknoloji girişimlerinden PayCore'un çoğunluk hissesi Türkiye'de yatırım yapan özel sermaye fonu Mediterra Capital tarafından satın alındı. 330 milyon euroluk fonu yöneten Mediterra Capital'in, PayCore'da altyapı ve insan kaynağına yatırım yaparak, yurt içinde ve dış pazarlarda yapacağı atılımla, şirketi bölgesel bir güç haline getirmeyi hedeflediği kaydedildi. Hisse satışı ile birlikte PayCore'da son dört yıldır CEO olarak görev yapan Turgut Güney'in ise görevini Ali Kançal'a devrettiği belirtildi

Mediterra Capital PayCore'un çoğunluk hissesini aldı
HABERTURK.COM

Finansal teknoloji şirketi PayCore'da önemli bir hisse değişimi yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, özel sermaye fonu Mediterra Capital'in, PayCore'un çoğunluk hissesini satın almak üzere yaptığı başvuru, düzenleyici kurumlar tarafından uygun görülerek hisse devrine onay verildi.

Sürecin 27 Nisan 2021 tarihinde imzalanan nihai anlaşmayla tamamlandığı kaydedildi. Verilen bilgiye göre, MV Holding ve Revo Capital'in, PayCore'daki hisse sahiplikleri ise aynı şekilde devam ediyor. Cirosunu 2018 yılından 2020'ye iki katına çıkaran ve bu dönemde processing alanında şirket satın alımı gerçekleştiren PayCore'un, 330 milyon euroluk bir fonu yöneten Mediterra Capital tarafından Türkiye'de yatırım yapılan 14'üncü şirket olduğu bildirildi.

Kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar Glasshouse, Logo Yazılım, Mobiliz ve Mikro Ödeme gibi teknoloji yatırımları yapan Mediterra'nın PayCore'u bölgesel bir güç haline getirmeyi amaçladığı açıklandı. Öte yandan, hisse satışına paralel olarak son dört yıldır hissedar kimliğinin yanı sıra CEO olarak görev yapan Turgut Güney'in de, görevini Ali Kançal'a devrettiği belirtildi.

PayCore'un yeni CEO'su Ali Kançal, "2020 yılında, toplam 2 milyar adet finansal işlemi process ederken, çözüm ve hizmetlerimizi 35'ten fazla ülkeye ihraç ettik. PayCore'a yapacağımız insan kaynağı ve altyapı yatırımlarımız sayesinde mevcut ve potansiyel müşterilerimizin iş önceliklerini çok iyi anlayıp, en yüksek teknolojiye sahip rekabetçi çözümler sunmaya devam edeceğiz. Yurt dışında da odaklanacağımız pazarlarda organik büyümenin yanı sıra iş ortaklıkları ve şirket alımlarıyla iş hacmimizi ve müşteri bazımızı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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