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Medjani: "Disiplinli çalışmaya devam edersek başarı gelir"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani, disiplinli çalışmaya devam etmeleri halinde başarının geleceğine inandığını söyledi

13 Ekim 2018 Cumartesi, 13:52 | Güncelleme:

Kırmızı-beyazlı ekipte 2. sezonunu geçiren 33 yaşındaki Medjani, yeni futbolcular ve teknik direktörle sezona başladıkları için takımda adaptasyon sürecinin yaşandığını ifade etti.

Zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Medjani, "Sabırlı ve ciddi olursak, aynı şekilde disiplinli çalışmaya devam edersek, başarının geleceğini düşünüyorum. İnşallah iyi sonuçları alacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın ligde geride kalan 8 haftada tüm maçlarda 90 dakika forma şansı verdiği Medjani, her maçta görev almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Takımda çok iyi oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Medjani, "Bir oyuncu olarak forma şansı bulduğum zaman tabii ki mutlu oluyorum. Futbol takım oyunudur, tek kişi oynamıyor. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın ve takım arkadaşlarımın takdiriyle forma şansı bulabiliyorum." ifadelerini kullandı.

" FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Ligin 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Medjani, şunları kaydetti:

"Biz ve taraftarımız için tabii ki büyük bir maç ve büyük bir heyecan. Stadyumun tamamen dolacağını düşünüyorum. İyi bir maç olacak ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durum ve pozisyon bizi ilgilendirmez, o onların problemidir. Bizim için bir afiş maçı olacaktır, inşallah da kazanacağız. Ligde geride kalan haftalarda oynadığımız maçları değerlendirirsek daha iyi sonuçlar alabilirdik."

Medjani, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'e geçen sezon yeniden yükseldiğini ve bu tip takımlarda ikinci sezonun zor geçtiğini belirterek, "Şu anda bizim hedefimiz kümede kalmak. Takımımıza bir limit ve hedef koymayalım, ne kadar çok maç kazanabilirsek ligi o kadar iyi yerde bitirebiliriz." diye konuştu.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Sivasspor taraftarlarına da mesajlar veren Medjani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi bize destek olmalarını istiyoruz. Sezona iyi başlayamadık, geçen sene de sezona iyi başlayamamıştık ama sonuçlar gelmişti ve taraftarlarımızı çok mutlu etmiştik. Umarım bu sezon da taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Fenerbahçe maçına herkes gelsin ve bizi desteklesin. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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