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Megakent'te büyüleyen sis manzaraları

Giriş: 19.02.2019 - 13:36 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde puslu ve sisli bir hava hakimdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında ulaşımı etkilese de kartpostallık görüntülerle büyüledi. Gökdelenlerin gökyüzende kaybolduğu Megakent'te, tekneler, vapurlar ve Kız Kulesi'ni de saran sis Boğaz köprüleri de görünmez hale getirdi. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar ulaşım sorunu yaşarken, bazı vatandaşlar da balık tutup bu büyüleci manzaranın keyfini çıkardı

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    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis sisle birlikte kartpostallık görüntüye ortaya çıktı. Göz gözü görmeyen Megakent'te gökdelenler gökyüzende kayboldu.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da gökdelenler ilginç manzara oluşturdu.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler ilginç manzara oluşturdu.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

  • 6Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

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    Sis altında İstanbul'da gün doğumu.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

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    İstanbul'da havadan çekile sis görüntüsü.

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    Bazı vatandaşlar sis nedeniyle sabah saatlerinde ulaşım sıkıntısı yaşarken, bazı vatandaşlar da bu büyüleci manzaranın keyfini çıkardı. Özellikle Boğaz kıyılarında ve Galata Köprüsü'nde vatandaşlar sis altında balık tuttu.

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    Galata Köprüsü'nde sis altındaki Yeni Camii ve Eminönü.

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    Siste olta balıkçılığı.

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    Siste martıları besleyen vatandaşlar.

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    Galata Köprüsü'nde olta balıkçıları.

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    Kartpostallık sis manzaları. 

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    Kartpostallık sis manzaları. 

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    Havadan sis görüntüsü.

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    Kıyıda balk tutanlar.

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    Galata Köprüsü'nde sis manzarası eşliğinde balık tutanlar.

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    Galata Köprüsü'nden Eminönü bölgesi.

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    Siste kaybolan Kız Kulesi.

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    Sisin başladığı sabahın ilk saatlerinde Kız Kulesi manzarası.

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    Sisle birlikte kaybolan Boğaz köprülerinde trafik.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

  • 28Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

  • 29Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

  • 31Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

  • 32Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler ve gün doğumu.

  • 33Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Tekneler, vapurlar ve Kız Kulesi'ni de saran sisle Boğaz köprüleri de görünmez olurken ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

  • 34Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Tekneler, vapurlar ve Kız Kulesi'ni de saran sisle Boğaz köprüleri de görünmez olurken ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

  • 35Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
    35|49

    Tekneler, vapurlar ve Kız Kulesi'ni de saran sisle Boğaz köprüleri de görünmez olurken ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

  • 36Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

  • 37Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Drone ile havadan görüntülenen İstanbul'da sis altındaki gökdelenler.

  • 38Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
    38|49

    Tekneler, vapurlar ve Kız Kulesi'ni de saran sisle Boğaz köprüleri de görünmez olurken ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

  • 39Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Tekneler, vapurlar ve Kız Kulesi'ni de saran sisle Boğaz köprüleri de görünmez olurken ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

  • 40Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Tarihi Yarımada siste kayboldu.

  • 41Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Sis altındaki Kız Kulesi.

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    Kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu.

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    Sis deniz trifği yanında kara trafiğini de etkiledi. Sis altındaki metrobüs durakları böyle görüntelendi. 

  • 44Megakent'te büyüleyen sis manzaraları
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    Sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Deniz ulaşımı saat 10.00'a kadar yapılamadı. Bu nedenle sabah saatlerinde vapur ve tekne iskelelerinde uzun kuyruklar oluştu. 

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    Kız Kulesi.

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    Vatandaşlar sis manzarası eşliğinde kıyılarda balık tuttu.

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    Vatandaşlar sis manzarası eşliğinde kıyılarda balık tuttu.

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    Kız Kulesi

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    Galata Köprüsü'nde balık tutan İstanbullular.

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