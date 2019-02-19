Megakent'te büyüleyen sis manzaraları

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde puslu ve sisli bir hava hakimdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında ulaşımı etkilese de kartpostallık görüntülerle büyüledi. Gökdelenlerin gökyüzende kaybolduğu Megakent'te, tekneler, vapurlar ve Kız Kulesi'ni de saran sis Boğaz köprüleri de görünmez hale getirdi. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar ulaşım sorunu yaşarken, bazı vatandaşlar da balık tutup bu büyüleci manzaranın keyfini çıkardı