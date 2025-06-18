Megan Fox ile Machine Gun Kelly kızlarının adını açıkladı

Ünlü oyuncu Megan Fox, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı müzisyen Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu geçen yıl kasım ayında açıklamıştı. Ancak hamilelik haberinden bir ay sonra çiftin ayrılık haberi gelmişti.

39 yaşındaki Megan Fox, 27 Mart'ta kızını dünyaya getirdiğini duyurdu. Bugüne dek doğum haberi dışında bebekleriyle ilgili bilgi vermeyen Fox ve Kelly ikilisi, artık kızlarının adını açıkladı.

35 yaşındaki ünlü rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda minik kızına gitar çalarken görülüyor. Kelly, paylaşımına "Saga Blade Fox-Baker. En büyük hediye için teşekkür ederim Megan Fox" notunu düştü. Sahne adı olarak Machine Gun Kelly'yi kullanan şarkıcının gerçek adı, Colson Baker. Ünlü çiftin Saga Blade adını verdikleri kızlarına hem Fox hem de Baker soyadını verdiği görüldü.

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Saga Blade, Megan Fox'un dördüncü, Machine Gun Kelly'nin ise ikinci çocuğu. Fox'un, eski eşi Brian Austin Green ile birlikteliğinden Noah (12), Bodhi (11) ve Journey (8) adında üç çocuğu var. Machine Gun Kelly'nin ise eski eşinden 15 yaşında bir kızı var.