Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Sarma şekli önemli değilmiş! İşte şarj kablosunun ömrünü 4 kat uzatmanın yolu

EN BÜYÜK DÜŞMAN: "KONEKTÖR BASKISI"

Sürdürülebilirlik ve tüketici hakları odaklı bir çevrimiçi tamir topluluğu ve şirketi iFixit'in kurucu ortağı Kyle Weins, kablo arızalarının neredeyse tamamının kablonun fişle birleştiği o hassas bağlantı noktasında meydana geldiğini söylüyor. Laboratuvar testleri, metal tellerin aynı noktadan üst üste büküldüğünde atomik düzeyde bağlarının koptuğunu ve bir süre sonra kırıldığını gösteriyor.

Fark etmeden yaptığımız ve kabloların sonunu hazırlayan en yaygın hatalar ise şunlar:

Kordondan Çekmek: Prizi aceleyle çıkarırken adaptör yerine kablonun uzun kısmından asılmak, bağlantı noktasına aşırı gerilim yüklüyor. Çıkarırken her zaman plastik veya metal başlığı sıkıca tutup düz bir şekilde çekmelisiniz.

Yatakta Telefon Kullanımı: Telefon prize takılıyken yatakta veya koltukta cihazı keskin bir açıyla bükerek kullanmak içteki bakır telleri koparıyor. Bir ataşı aynı noktadan sürekli büktüğünüzde nasıl kopuyorsa, kablonun içindeki teller de aynı şekilde zarar görüyor.

Araba Bardaklıkları Birer Tuzak: Telefonu şarjdayken arabadaki bardak tutacağına diklemesine oturtmak, tüm cihaz ağırlığının ve sürüş sarsıntısının kablo ucuna binmesine neden oluyor ve kabloyu kısa sürede kullanılmaz hale getiriyor.