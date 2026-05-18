Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Sarma şekli önemli değilmiş! İşte şarj kablosunun ömrünü 4 kat uzatmanın yolu
Akıllı telefon ve bilgisayarlarımızın vazgeçilmez yardımcısı şarj kabloları, en ihtiyaç duyduğumuz anda bizi yarı yolda bırakabiliyor. Genellikle suçu kalitesiz üretime atıyoruz ama asıl sorun kullanım hatalarımızdan kaynaklanıyor. İşte şarj kablolarının ömrünü tam 4 kat uzatmanın yolu...
Teknoloji şirketleri arıza nedenlerini öğrenmek için cihazlarını Maryland Üniversitesi İleri Yaşam Döngüsü Mühendisliği Merkezi’ne gönderdi. Buradaki laboratuvarda USB kablolarına bükme, germe ve röntgen ışınları gibi testler uygulandı. Merkez kurucusu Michael Pecht’in elde ettiği sonuçlar, şarj kabloları hakkında doğru bilinen birçok yanlışı gözler önüne serdi. İşte hem cebinizi hem de bütçenizi koruyacak, kabloların ömrünü en az 4 kat uzatacak taktikler…
BÜYÜK EZBER BOZULDU: KABLOYU NASIL SARDIĞINIZIN BİR ÖNEMİ YOK!
Yıllardır "Kabloyu yuvarlak halkalar halinde sarın yoksa içindeki teller kırılır" miti bilimsel olarak çöktü. Laboratuvarda kabloların röntgenini çeken uzmanlar, yanlış paketlemeden veya gevşek sarılmaktan kaynaklanan hiçbir arıza tespit etmediklerini belirtiyor. İnce ve esnek şarj kablolarınızı çok sert ve keskin bir açıyla katlamadığınız sürece istediğiniz gibi sarıp çantanıza koyabilirsiniz. Çünkü asıl sorun sarma şeklinde değil, kablonun uç kısımlarına uygulanan baskı.
EN BÜYÜK DÜŞMAN: "KONEKTÖR BASKISI"
Sürdürülebilirlik ve tüketici hakları odaklı bir çevrimiçi tamir topluluğu ve şirketi iFixit'in kurucu ortağı Kyle Weins, kablo arızalarının neredeyse tamamının kablonun fişle birleştiği o hassas bağlantı noktasında meydana geldiğini söylüyor. Laboratuvar testleri, metal tellerin aynı noktadan üst üste büküldüğünde atomik düzeyde bağlarının koptuğunu ve bir süre sonra kırıldığını gösteriyor.
Fark etmeden yaptığımız ve kabloların sonunu hazırlayan en yaygın hatalar ise şunlar:
Kordondan Çekmek: Prizi aceleyle çıkarırken adaptör yerine kablonun uzun kısmından asılmak, bağlantı noktasına aşırı gerilim yüklüyor. Çıkarırken her zaman plastik veya metal başlığı sıkıca tutup düz bir şekilde çekmelisiniz.
Yatakta Telefon Kullanımı: Telefon prize takılıyken yatakta veya koltukta cihazı keskin bir açıyla bükerek kullanmak içteki bakır telleri koparıyor. Bir ataşı aynı noktadan sürekli büktüğünüzde nasıl kopuyorsa, kablonun içindeki teller de aynı şekilde zarar görüyor.
Araba Bardaklıkları Birer Tuzak: Telefonu şarjdayken arabadaki bardak tutacağına diklemesine oturtmak, tüm cihaz ağırlığının ve sürüş sarsıntısının kablo ucuna binmesine neden oluyor ve kabloyu kısa sürede kullanılmaz hale getiriyor.
KABLO KORUYUCULARI ERKEN DÖNEMDE KULLANIN
Kabloların bükülen uç kısımlarını korumak için satılan yaylar, koruyucu kılıflar veya bükülme önleyiciler gerçekten işe yarıyor. Ancak burada kritik bir kural var: Güçlendirme işlemini kablonuz henüz sağlamken, yani satın aldığınız ilk günlerde yapmalısınız. Eğer kablonun dışı soyulup içindeki teller görünene kadar beklerseniz, o kabloyu kurtarmak için çok geç kalmış olursunuz.
SICAKLIK VE NEM: SESSİZ ELEKTRİK DÜŞMANLARI
Kabloları yazın sıcak arabalarda, kalorifer peteklerinin yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında bırakmak dıştaki koruyucu plastik yapıyı eritip yıpratır. Aşırı soğuklar ise plastiği kırılganlaştırarak çatlatır.
Daha da tehlikelisi ise nemdir. Banyoda veya rutubetli ortamlarda saklanan kabloların bağlantı pimlerinde paslanma oluşur. Islak veya nemli bir kabloyu prize takmak ise hem cihaza zarar verir hem de kısa devre ve yangın riski doğurur.
İŞ YERLERİ İÇİN 3 AYLIK BAKIM RUTİNİ
Özellikle onlarca çalışanı olan işletmelerde şarj kablosu masrafları, yıl genelinde ciddi bir maliyet oluşturur. Hem şirket bütçesini korumak hem de iş gücü kaybını önlemek için ofislerde 3 aylık basit bir bakım programı uygulamak şarttır.
Alkolle Temizlik: Konektör uçlarında biriken toz ve tüyler elektrik temasını zayıflatır. Bu nedenle kablo uçlarını belirli aralıklarla izopropil alkol ve yumuşak bir bezle temizleyin. Tamamen kuruduğundan emin olmadan cihaza bağlamayın.
Rutin Kontrol: Üç ayda bir kabloları gözden geçirin. Yavaş veya kesintili şarj eden, dış kılıfı bükülmüş olanları, kritik bir toplantıda sizi yarı yolda bırakmadan önce yedekleriyle değiştirin.
Güvenli Alanlar: Çalışma alanlarında kabloların ofis sandalyesi tekerleklerinin altında ezilmesini veya yaya trafiğinde hırpalanmasını önlemek için kablo yönetim klipsleri ve kanalları kullanın.
PLASTİK YERİNE ÖRGÜ KABLOLARI TERCİH EDİN
Kabloların kalitesi de ömürlerini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Yol kenarlarından veya kalitesiz marketlerden alınan ucuz, sertifikasız taklit kablolar ince tel yapıları nedeniyle en fazla birkaç ay dayanır. Üstelik pahalı akıllı telefonlarınızın bataryasına ve anakartına kalıcı zararlar verebilir.
Kablo satın alırken dışı tamamen plastik olanlar yerine, tellerin üzerine sıkıca örülmüş tekstil veya naylon ağ kullanan örgülü kabloları tercih edin. Güçlendirilmiş gerilim azaltıcı uçlara ve sertifikalı ürünlere yönelmek uzun vadede bütçenizi korur.
Sektörün dev teknoloji markaları bile artık dayanıklılığı ve bükülme direncini artırmak amacıyla fabrikasyon olarak örgülü kablo üretimine geçmiş durumda. En başından kaliteli bir kablo seçmek, uzun vadede cüzdanınızı ve doğayı korumanın en akıllıca yoludur.
Haber kaynak: BBC, Buy Me Once, Cable Wholesale
